La izquierda resiste en París y Marsella mientras la ultraderecha se hace con Niza en las municipales francesas

Édouard Philippe gana en Le Havre y consolida su posición para uan posible candidatura presidencial

La extrema derecha multiplica sus cargos electos y centro y derecha consolidan su alianza

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda vuelta de las elecciones municipales de Francia ha situado este domingo a la izquierda como ganadora en París y Marsella, dos de las principales ciudades del país, mientras que la ultraderecha ha conquistado al electorado en Niza y los verdes lo han hecho en Lyon, Tours y Grenoble.

Concretamente, en París, respaldado por una coalición de izquierdas, el socialista Emmanuel Grégoire se ha alzado con un 50,52% de los votos, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Interior, que lo convirtien así en el sucesor de la francogaditana Anne Hidalgo en la Alcaldía de la capital francesa.

"París ha decidido mantenerse fiel a su historia", ha proclamado Grégoire tras conocerse las proyecciones que le otorgaban en torno al 50% de votos, adelantando finalmente, de acuerdo con los resultados arrojados durante el escrutinio, a la exministra conservadora Rachida Dati y a la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, quienes han obtenido un 41,52% y 7,96% de los sufragios, respectivamente.

Destaca también por su relevancia política la reelección del ex primer ministro Édouard Philippe en Le Havre con un 47,71% de votos, por delante del Jean-Paul Lecoq (Partido Comunista Frances, PCF, 41,17%) y del candidato de extrema derecha Franck Keller (11,12%).

"La confianza del pueblo de Le Havre me honra", ha declarado Philippe en su primera intervención pública tras la votación. Todas las quinielas apuntan a que Philippe se presentará como candidato presidencial en los comicios previstos para 2027.

Por su parte, en Marsella, Benoît Payan, que lidera una coalición de izquierda sin La Francia Insumisa, ha cosechado un 54,34% de los votos, derrotando así al candidato de la Agrupación Nacional, Franck Allisio, y al de Los Republicanos, Martine Vassal, quienes han obtenido un 40,30% y 5,36% de los sufragios, respectivamente.

En Niza, la coalición de Unión de Demócratas por la República y Agrupación Nacional que lidera Éric Ciotti, candidato respaldado por la ultraderechista Marine Le Pen, ha sido la más votada, con un 48,54% de los votos. Con ellos se ha situado por delante del alcalde saliente y antiguo mentor de Ciotti, Christian Estrosi, que se ha quedado en el 37,20%, y de la izquierdista Juliette Chesnel-Le Roux, que lo ha hecho con un 14,26%.

"Esta noche, Agrupación Nacional está ganando decenas de municipios, tras la segunda vuelta de las elecciones municipales", ha celebrado Le Pen en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha considerado que estos datos constituyen una "victoria inmensa" y la "confirmación de la estrategia de implantación local" de su formación.

LOS VERDES GANAN EN LYON, TOURS Y GRENOBLE

Con relación a los verdes, el primer edil de Lyon y candidato ecologista a la reelección, Grégory Doucet, conservará su cargo, tras hacerse con el 50,67% de los votos, por delante del 49,33% cosechado por Jean-Michel Aulas, un independiente respaldado por el centro-derecha.

Con este estrecho margen, Aulas ha expresado sus "reservas" sobre los resultados en declaraciones recogidas por 'Le Parisien' en las que ha denunciado "irregularidades ocurridas a lo largo de la jornada", pese a no describir ninguna instancia de las mismas. "Dadas las numerosas irregularidades observadas en los colegios electorales, hemos presentado un recurso", ha declarado ante sus simpatizantes en un acto en el que ha señalado que "lo que se impugna no es el resultado absoluto", si no esas supuestas inconsistencias.

En esa misma línea, en Tours, el alcalde Emmanuel Denis, también ecologista, ha sido reelegido con el 47,20% de las papeletas, situándose por delante de su oponente derechista Christophe Bouchet, que se ha llevado el 43,86%.

A su vez, en Grenoble, la candidata Laurence Ruffin se ha sobrepuesto a la candidata de derechas Alain Carignon, al alzarse con el 56,59% de los sufragios, frente al 43,41% de su rival en los comicios municipales.

OLIVIER FAURE LAMENTA "FACCIONES DE IZQUIERDA IRRECONCILIABLES"

El líder del Partido Socialista Francés, Olivier Faure, ha cargado veladamente contra La Francia Insumisa (LFI) tras la derrota de alcaldes socialistas que se habían aliado con LFI, como los de Brest y Clermont-Ferrand. "La provocación escandalosa, la incitación indiscriminada al conflicto y los estallidos antisemitas no conducen a ninguna parte", ha afirmado en su primera reacción a los resultados de las municipales.

Faure considera que hay "facciones de izquierda irreconciliables" y ha apelado a la unidad de la izquierda "en torno a principios claros", con "aquellos que comprenden claramente los problemas y se niegan a seguir ciegamente el ruido y la furia".

Por su parte, el coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, ha resaltado el "avance" y el "rotundo éxito" de sus candidatos que se "confirma, amplifica y fortalece" a un año de las presidenciales.

"Esta movilización es una verdadera demostración de fuerza política decisiva de cara a las próximas elecciones presidenciales", ha subrayado. En las elecciones a la jefatura del Estado "la nueva Francia puede barrer con (el presidente Emmanuel) Macron y sus desastrosas políticas", ha augurado.

Mientras, en la Agrupación Nacional han puesto en valor la "cosecha increíble". "Hemos obtenido una cosecha increíble. Hemos multiplicado por 13 el número de cargos municipales electos", ha resaltado el vicepresidente de la Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, en declaraciones a TF1.

En el tercer sector, el centrista y conservador, han obtenido buenos resultados uniendo fuerzas. "En las elecciones presidenciales de 2027 necesitamos un único candidato", ha destacado el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. "En Tourcoing, estuvimos unidos y ganamos. Necesitamos un candidato de la derecha y del centro, y quizás incluso de la izquierda republicana que rechaza a La Francia Insumisa. En Tourcoing, nos han votado", ha argumentado.