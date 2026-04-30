Jamenei afirma que el futuro del golfo Pérsico será uno "sin presencia de EEUU", "salvo si es en el fondo del mar"

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Iranian Government/Office Of

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha defendido este jueves el programa nuclear y balístico de Teherán y ha asegurado que el futuro del golfo Pérsico será uno "sin presencia de Estados Unidos", dado que Washington "no tiene cabida en la zona, salvo si es en el fondo del mar".

"Con ayuda de Dios, el brillante futuro de la región del golfo Pérsico será uno sin presencia de Estados Unidos y en servicio del progreso, el bienestar y la prosperidad de sus pueblos", ha dicho en un mensaje publicado a través de su cuenta en redes sociales con motivo del Día Nacional del Golfo Pérsico.

Así, ha manifestado que "los extranjeros que cometen actos malignos desde miles de kilómetro s de distancia no tienen lugar en esta zona, salvo si es en el fondo del mar", al tiempo que ha insistido en que, una vez concluya el conflicto en Oriente Próximo, "se iniciará un nuevo orden para la región y el mundo".

En esta línea, ha hecho hincapié en que la población iraní "considera todas las capacidades de Irán, basadas en la identidad, la espiritualidad, el bienestar humano, la ciencia, la industria y la tecnología, desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles, como activos nacionales, y las protegerán del mismo modo que protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país".

Jamenei, que no ha comparecido en público tras resultar herido en la primera andanada de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel --en la que murió su padre y hasta entonces líder del país, el ayatolá Alí Jamenei--, ha afirmado que el golfo Pérsico "ha dibujado parte de la identidad y la civilización" de Irán.

"El paso entre el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán es vital y único para la economía global. Este capital estratégico ha generado la avaricia de muchos males durante los últimos siglos", ha lamentado, antes de afirmar que "dos meses después de la mayor campaña militar y agresión de los matones en la región y la vergonzosa derrota de Estados Unidos y su plan, surge un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz".

En este sentido, ha subrayado que el conflicto ha demostrado que "la presencia de estadounidenses y su atrincheramiento en tierras del golfo Pérsico es el principal factor de inseguridad en la región" y que "la bases marioneta de Estados Unidos en la región no tienen la fuerza ni la capacidad para garantizar su propia seguridad, y mucho menos la de sus adictos y los que aman a Estados Unidos en la región".

"Las normas legales y la aplicación de la nueva gestión del estrecho de Ormuz traerá tranquilidad y progreso en beneficio de todas las naciones de la región", ha dicho Jamenei, que ha esgrimido que "sus beneficios económicos alegrarán los corazones de la nación, si Dios quiere, incluso si molesta a los infieles", en referencia a Estados Unidos e Israel.

LA ARMADA CRITICA EL BLOQUEO DE EEUU

Por otra parte, el comandante de la Armada de Irán, Shahram Irani, ha criticado el bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y ha recalcado que "los estadounidenses son incluso peores que los piratas somalíes, ya que ellos actúan a causa de su pobreza", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Los estadounidenses han pasado de la piratería a la toma de rehenes e incluso han secuestrado a sus empleados y familiares en los barcos", ha dicho, antes de alertar de que, en caso de que los buques estadounidenses que aplican el bloqueo se acerquen a las costas iraníes, "se tomarán acciones rápidas y decisivas".

"Pronto verán un arma que temen mucho. Espero que no les dé un infarto", ha señalado, al tiempo que ha ensalzado la respuesta de Teherán a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. "El enemigo pensó que podría obtener resultados en el mínimo tiempo posible, tres días o una semana, algo que se ha convertido ya en un chiste en las universidades militares", ha zanjado.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.