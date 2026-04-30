El presidente del Parlamento de Irán se burla de Trump y quita hierro al impacto del bloqueo de Ormuz

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf (archivo) - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha quitado hierro al impacto del bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz y se ha burlado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 26 de abril aseguró que la infraestructura petrolera iraní "explotaría" en tres días por las afectaciones a las exportaciones.

"Han pasado tres días y ningún pozo ha explotado. Podríamos extenderlo a 30 y retransmitir en directo desde los pozos aquí", ha apuntado en redes sociales. "Este es el tipo de consejo basura que recibe la administración de Estados Unidos de personas como Bessent", ha manifestado, en referencia al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Así, ha acusado a Bessent y otros cargos estadounidenses de "impulsar la teoría del bloqueo", que ha provocado que "el precio del petróleo supera la barrera de los 120 dólares". "Siguiente parada: 140", ha advertido, antes de insistir en que "el problema no es la teoría, es la mentalidad".

Durante la jornada, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado que el bloqueo impuesto por Estados Unidos "está condenado al fracaso", antes de defender que Teherán sigue garantizando la libertad de navegación en la zona, "excepto para los países hostiles", en referencia a los buques estadounidenses e israelíes.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.