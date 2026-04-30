El presidente de Irán subraya que el bloqueo de EEUU al estrecho de Ormuz "está condenado al fracaso"

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un discurso en Teherán (archivo) - Mehdi Bolourian/Iranian Presiden / DPA - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado este jueves que el bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz "está condenado al fracaso", antes de defender que Teherán sigue garantizando la libertad de navegación en la zona, "excepto para los países hostiles", en referencia a los buques estadounidenses e israelíes.

"Cualquier intento de imponer un bloqueo y restricciones marítimas (en el golfo Pérsico) es contrario al Derecho Internacional y una amenaza a los intereses de las naciones de la región y a la paz y la estabilidad global, por lo que está condenado al fracaso", ha dicho en un mensaje con motivo del Día Nacional del Golfo Pérsico.

"Nuestros enemigos deben saber que el golfo Pérsico no es lugar para imponer unilateralmente la voluntad extranjera, sino parte de un sistema de interacciones internacionales cuya seguridad solo tiene sentido a partir de una cooperación colectiva y un respeto mutuo a la soberanía de los países costeros", ha explicado.

Así, ha subrayado que "como garante de la seguridad del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, Irán sigue adhiriéndose a los principios de libertad de navegación y seguridad marítima, salvo para los países hostiles", antes de reseñar que "la aplicación de estos principios debe ir acompañada del respeto a la nación y la soberanía iraníes".

"La responsabilidad de cualquier inseguridad en esta zona marítima recae en Estados Unidos y el régimen sionista", ha manifestado, en referencia a Israel, tras la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por estos países contra Irán, en medio de unas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Pezeshkian ha sostenido que el conflicto "reveló de nuevo al mundo la importancia de esta región, especialmente del estrecho de Ormuz". "La valentía de la Armada nacional demostró que esta vía vital, así como su función estratégica como nudo energético, es un símbolo de la soberanía nacional que refleja el innegable papel de Irán a la hora de garantizar la seguridad reigonal y global".

"Como hemos afirmado en reiteradas ocasiones, la presencia e intervención de extranjeros no solo no contribuye a fortalecer la seguridad regional, sino que también genera tensión y perturba la paz duradera en el golfo Pérsico", ha argüido el mandatario iraní.

En esta línea, ha hecho hincapié en que el conflicto ha demostrado además que "la presencia de bases militares estadounidenses no solo no garantizó la seguridad de los países que las acogen, sino que puso en peligro su paz y seguridad". "Nos permitió atacar el origen de la invasión de nuestro territorio como objetivos legítimos", ha defendido.

Por ello, ha remarcado que el golfo Pérsico "es una parte inseparable de la identidad nacional de los iraníes y un símbolo de la resistencia de la gran nación iraní frente a los colonialistas, pasados y presentes". "Prometemos que el golfo Pérsico siempre será seguro, estable y próspero, un lugar para la paz de su pueblo, libre de la presencia de extranjeros", ha apostillado.