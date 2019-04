Jamenei dice que Irán exportará tanto petróleo "como quiera" pese a las sanciones de EEUU

Publicado 24/04/2019 16:00:16 CET

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado este miércoles que el país seguirá exportando tanto petróleo "como quiera", en respuesta a la decisión de Estados Unidos de amenazar con potenciales sanciones a ocho países que hasta ahora comerciaban libremente con el crudo iraní.

"En primer lugar, estos intentos no llevarán a ningún lado. Somos capaces de exportar tanto petróleo como necesitemos y queramos", ha dicho Jamenei en una reunión con legisladores iraníes, según informa la cadena estatal Press TV.

El ayatolá ha asegurado que son "los últimos coletazos" de Estados Unidos contra Irán, indicando que la nación persa ya ha resistido a la presión económica y política ejercida desde la Casa Blanca. "Creen que están bloqueando nuestro camino, pero nuestro vigoroso país se sobrepondrá", ha aseverado.

Además, ha recalcado que "este acto de hostilidad no quedará sin respuesta". El pasado lunes, cuando Estados Unidos anunció el fin de las exenciones a estos ocho países, las autoridades iraníes ya amenazaron con cerrar el estrecho de Ormuz, un importante corredor marítimo.

De hecho, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, ha insistido este miércoles desde Nueva York en que habrá "consecuencias" si Washington trata de impedir que Teherán venda su petróleo a nuevos compradores a través del estrecho de Ormuz, de acuerdo con Reuters.

El líder supremo ha considerado asimismo que esta nueva ofensiva brinda a Irán "una especie de oportunidad" para reducir su dependencia económica de las exportaciones petroleras.

Por su parte, el presidente iraní, Hasán Rohani, ha aclarado que la República Islámica solo negociará con Estados Unidos "si retira toda la presión, se disculpa por sus acciones ilegales y hay mutuo respeto". Lo contrario, ha apuntado, sería una "humillación" y una "capitulación".

También ha cargado contra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, afirmando que ambos le deben su existencia como países independientes a Irán porque, de acuerdo con su versión, persuadió a Saddam Hussein de no invadir el resto del Golfo tras la irrupción en Kuwait. De no haber sido así, "ahora no habría rastro de ellos", ha sostenido.

FIN DE LAS EXENCIONES

Estados Unidos pretende que los ocho países que hasta ahora tenían carta blanca para importar crudo iraní --China, India, Taiwán, Turquía, Japón, Corea del Sur, Grecia e Italia-- se sumen el 1 de mayo al embargo económico y petrolero contra la República Islámica.

"Los riesgos no van a hacer que merezcan la pena los posibles beneficios" de seguir comprando crudo iraní, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, que fue el encargado de hacer el anuncio el lunes.