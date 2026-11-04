James Talarico vuelca el escaño en Texas para convertirse en su primer senador demócrata en 38 años

Archivo - El candidato demócrata al Senado por el estado de Texas, James Talarico, durante un mitin en Austin. - Sandra Dahdah / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Demócrata, James Talarico, ha ganado las elecciones al Senado de Estados Unidos por el estado de Texas, imponiéndose al candidato del Partido Republicano, Ken Paxton, en los comicios de medio mandato celebrados este martes, según las primeras proyecciones de una noche que aventura ya un futuro Congreso de signo demócrata.

El último senador demócrata por Texas fue Lloyd Bentsen, elegido en 1988, por lo que Talarico se convierte en primer representante del Partido en ganar una carrera senatorial en este estado en 38 años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó el estado por casi 14 puntos en 2024. El escaño, hasta ahora en manos del republicano John Cornyn, es uno de los que los demócratas necesitaban voltear para recuperar el control del Senado.

Paxton, fiscal general del estado, venció a Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas --con el respaldo de Trump-- y se convirtió así en el primer senador de Texas que pierde la renominación desde 1970. Paxton fue sometido a un juicio político en 2023 por cargos de soborno y corrupción, aunque el Senado estatal lo absolvió.

Talarico representa lo más aproximado al progresismo que puede aparecer en suelo texano: un democristiano cuya página web es toda una declaración de intenciones. "Es hora de volcar las mesas", avisa, como hizo Jesús en el templo ensuciado por los avaros mercaderes.