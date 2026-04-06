Japón asegura estar preparando contactos con Irán para restaurar la paz en Oriente Próximo

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una rueda de prensa en Tokio. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón se han abierto este lunes a mantener contactos con Irán para poner fin a la inestabilidad en el estrecho de Ormuz y restaurar la paz en Oriente Próximo, cuando el conflicto entra en su sexta semana y escala la tensión por el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, de ataques masivos si no cierra un acuerdo este martes por la tarde, en horario de la costa este estadounidense.

"Estamos preparando diálogos a nivel de líderes en el momento adecuado", ha afirmado la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en un comité del Parlamento nipón al ser preguntada por el papel de Tokio respecto a la guerra en Irán, dado el enorme impacto que tiene en el suministro energético del país.

Takaichi, sin concretar con que dirigentes estaría dispuesta a entablar contactos, ha insistido en que Japón "hará todo el esfuerzo posible para restablecer la paz".

Japón se encuentra entre los países especialmente castigados por la inestabilidad en el paso de Ormuz puesto que el 90% de sus importaciones de crudo provienen de esta zona. En este contexto, Washington ha insistido al país asiático para que se una a los esfuerzos para reabrir el estrecho mediante una operación naval que en todo caso ha quedado aparcada por la falta de apoyo internacional.