Japón asegura que trabajará estrechamente con EEUU en desarme nuclear tras expirar el Nuevo START

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en un acto de campaña. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha señalado este jueves su compromiso a trabajar con la Administración de Estados Unidos, con la vista puesta en que países como China sean incluidos en regímenes de control de armas nucleares tras la expiración del tratado Nuevo START.

El pacto ha expirado este jueves sin que Estados Unidos y Rusia acordaran una prórroga o un marco que sustituyera al último tratado de reducción de estas armas que, además, representaba una medida de confianza y control mutuo entre Washington y Moscú.

"Tenemos la intención de seguir trabajando estrechamente con Estados Unidos al tiempo que alentamos a otros países relacionados a participar", ha afirmado el portavoz gubernamental Kei Sato, en una rueda de prensa.

Japón considera importante "implicarse firmemente" con las potencias nucleares, como Estados Unidos, Rusia y China, en cuestiones de armamento nuclear, ha indicado Sato en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo. De esta forma, tras caducar el tratado Nuevo START, ha subrayado que Tokio aspira a liderar los "esfuerzos realistas y prácticos" para el desarme nuclear.

Aunque técnicamente el tratado solo podía prorrogarse una vez, Rusia y Estados Unidos tenían en su mano pactar un nuevo marco que entrara en vigor cuando el Nuevo START venciera, para evitar el limbo en el control de los arsenales. Moscú había planteado que el nuevo marco fuera en base a un compromiso voluntario de las partes, mientras que Washington está interesado en que un eventual tratado se extienda a China.