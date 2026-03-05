Japón avanza en la prohibición de la Iglesia de la Unificación, una polémica secta surcoreana

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Japón. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Japón ha ratificado la disolución de la Iglesia de la Unificación, una polémica secta de origen surcoreano que ha estado en el centro de varias polémicas, especialmente por sus prácticas fraudulentas y su relación con el asesino confeso del ex primer ministro Shinzo Abe, que acusó al grupo de haber arruinado a su familia.

El presidente del Tribunal Superior de Tokio, Motoko Miki, ha señalado que la decisión ha salido adelante debido a que la organización "sigue implicándose en solicitudes ilegales de donaciones", una cuestión que "acaba llevando a sus miembros y a terceras personas a la bancarrota", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo, si bien la secta ha sostenido que recurrirá el fallo ante el Supremo.

"No se puede esperar que la iglesia tome medidas voluntarias para impedir esto", ha lamentado el juez, mientras que algunos seguidores han aplaudido ya la decisión, que responde al "sufrimiento durante décadas". "Espero que la sociedad abrace a aquella gente que ha abandonado sus creencias, como yo", ha apuntado.

La legislación japonesa permite a las autoridades solicitar a la Justicia la disolución de un grupo religioso si este "comete un acto que claramente daña el bienestar público". "Espero que este proceso se lleve a cabo de forma pertinente y bajo la supervisión de las cortes para garantizar que se compensa a las víctimas", ha expresado el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara.

Esta secta, conocida por sus ideas profundamente conservadoras, se originó en Corea del Sur y cuenta con un amplio número de seguidores en Japón. Además, cuenta con adeptos a nivel mundial y tiene una sede en la estación de tren de Nara, donde se produjo el asesinato de Abe.

Las investigaciones en su contra han dejado al descubierto décadas de lazos entre la secta y el gubernamental Partido Liberal Democrático de Japón. La iglesia se hizo con su estatus legal de organización religiosa en los años 60 durante el movimiento anticomunista, que apoyaba el abuelo de Abe y también ex primer ministro, Nobusuke Kishi.