Japón denuncia la entrada de un barco militar chino en las aguas del sur del país

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Japón ha denunciado una breve incursión de un barco militar chino en sus aguas próximas a la prefectura de Kagoshimam en el sur del país, durante la madrugada de este sábado, noche del viernes en España peninsular y Baleares, y menos de una semana después de la crisis bilateral suscitada por la entrada en el espacio aéreo japonés de un avión de reconocimiento de China.

La aproximación inicial del barco a las aguas japonesas fue detectada poco antes de las 05.00 de la madrugada, hora local (las 22.00 del viernes en España peninsular y Baleares). Una hora después, el buque, un modelo de reconocimiento, acabó entrando en aguas japonesas donde permaneció en torno a casi dos horas.

En torno a las 07.53, también hora local, el barco chino abandonó aguas japonesas para dirigirse hacia el sur, poniendo fin a la décima incursión de un barco militar de reconocimiento chino en aguas de Japón, que tiene lugar desde septiembre del año pasado, según el recuento efectuado por la radiotelevisión pública japonesa NHK.

La entrada del barco chino no habría tenido mayor trascendencia de no ser por la incursión no autorizada del avión de reconocimiento de China ocurrida el pasado 26 de agosto, cuando el aparato entró en espacio aéreo japonés sobre las aguas de las islas Danjo.

En un comunicado emitido este sábado, el Ministerio de Defensa japonés denuncia que "China ha incrementado la actividad militar en torno a Japón durante los últimos años y estas navegaciones dentro de las aguas territoriales parecen ser parte de este aumento", mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores nipón ha entregado una protesta formal a a la misión diplomática china en el país a este respecto.