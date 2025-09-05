Japón se desvincula del grupo de 26 países que colaborarán para una futura fuerza en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llega al Elíseo para una reunión de la Coalición de Voluntarios - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha aclarado este viernes que, pese a formar parte de la Coalición de Voluntarios que agrupa a los países aliados de Ucrania, no figura en el bloque de 26 que habrían suscrito ya compromisos en firme para constituir una futura "fuerza de garantías", como la describió el jueves el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Japón no está entre esos 26 países", ha matizado un portavoz del Ejecutivo nipón, Yoshimasa Hayashi, que ha querido dejar claro también que el país asiático no contempla ningún caso el envío de tropas, según el periódico 'Nikkei'. Japón, no obstante, seguirá participando activamente en futuras discusiones.

Macron anunció al término de una reunión de la Coalición de Voluntarios de que 26 de los más de 30 países que habían participado se habían comprometido a colaborar con una fuerza que "por tierra, mar y aire" garantizaría la seguridad de Ucrania después de un hipotético acuerdo de paz con Rusia.

El mandatario galo rehusó aclarar la lista de países o las capacidades comprometidas, alegando que dar más detalles daría también pistas al Kremlin. El Elíseo deja por tanto las aclaraciones en manos de cada gobierno y, por ejemplo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya ha matizado que Italia no enviará en ningún caso tropas.