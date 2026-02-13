Japón incauta un buque chino y detiene a su capitán tras introducirse en su zona económica exclusiva

Archivo - Imagen de archivo de un buque de la Armada de Japón. - Europa Press/Contacto/Stanislav Kogiku - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón se han incautado este viernes de un buque pesquero chino que se encontraba navegando en aguas de la zona económica exclusiva y han procedido a detener al capitán de la embarcación, que se encuentra de momento bajo custodia, por negarse supuestamente a frenar y seguir atravesando la zona frente a la prefectura de Nagasaki.

La Agencia de Pesca de Japón ha indicado en un comunicado que el incidente ha tenido lugar en aguas situadas al suroeste de Japón y suponen el primero de este tipo desde 2022. Esta incautación se produce ahora en pleno aumento de la tensión entre las partes a raíz de las declaraciones vertidas durante los últimos meses por la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, que ha abogado por intervenir en caso de que se produzca una agresión por parte de China contra Taiwán.

El capitán del buque ha sido identificado como Zheng Niali y tiene 47 años. Así, ha sido acusado de tratar de evitar una inspección por parte de la Agencia de Pesca de Japón a unos 170 kilómetros de una de las islas deshabitadas que se encuentran en Nagasaki, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo.

El pesquero contaba con una tripulación de once personas y ya se ha abierto una investigación al respecto. El Gobierno de Japón, por su parte, ha asegurado que "actuará con resolución para evitar operaciones ilegales por parte de pesqueros de países extranjeros en la zona".

Generalmente, las autoridades japonesas ordenan inspecciones a bordo de este tipo de buques para combatir la pesca ilegal en aguas japonesas. El año pasado, se incautó de dos barcos de este tipo, uno taiwanés y otro surcoreano.

LA POSTURA DE CHINA

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha expresado durante una rueda de prensa que espera que Tokio "se adhiera a los acuerdos pesqueros entre las partes" a la hora de abordar el caso y ha instado a aplicar la ley de "manera imparcial".

"El gobierno chino siempre ha exigido a los pescadores chinos que realicen operaciones de conformidad con las leyes y regulaciones, al tiempo que salvaguarda firmemente los derechos e intereses legítimos de los pescadores chinos", ha aseverado, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

Así, ha recalcado la importancia de que la parte japonesa "respete estrictamente el acuerdo pesquero alcanzado entre China y Japón, aplique la ley de manera imparcial y garantice la seguridad y los derechos e intereses legítimos de los tripulantes chinos".