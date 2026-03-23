Japón niega haberse comprometido con EEUU a enviar buques a Oriente Próximo en plena ofensiva contra Irán

Archivo - El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kiharu. - Joel Carett/AAP/dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha negado este lunes haberse comprometido con Estados Unidos a enviar buques a zonas de Oriente Próximo a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero y ha dejado de momento unos 1.500 muertos en territorio iraní.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, ha arremetido durante una rueda de prensa contra las palabras del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, que había asegurado que Tokio ya se había comprometido a ello, según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'. "Eso no es verdad", ha recalcado Kihara, en relación con las declaraciones dadas por el propio Waltz a la cadena de televisión CBS.

"La primera ministra japonesa se ha comprometido con el hecho de enviar parte de su Armada", había manifestado Waltz tras la visita de la mandataria japonesa el jueves pasado a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump. "El 80% de lo que sale del Golfo va hacia Asia, por lo que estamos viendo cómo actúan nuestros aliados en la zona, como deberían", ha apuntado.

Sin embargo, desde Tokio aseguran que aunque Trump ha tratado de lograr "contribuciones" concretas por parte de Japón en este sentido durante la cumbre, Takaichi aseguró que "Japón no puede hacer este tipo de movimientos debido a sus propias leyes internas". En este sentido, habría dado a Trump una explicación exhaustiva al respecto.

El domingo, el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, afirmó que Japón podría considerar el despliegue de la Fuerza Marítima de Autodefensa (nombre oficial de su Armada) para el desminado en el estrecho de Ormuz, pero solo si se alcanza un alto el fuego en el conflicto.

"Si se produjera un alto el fuego completo, hipotéticamente hablando, entonces podrían surgir operaciones como el desminado", afirmó Motegi durante un programa de televisión. "Esto es puramente hipotético, pero si se estableciera un alto el fuego y las minas navales representaran un obstáculo, creo que sería algo a considerar", añadió entonces.

En 1991, los buques de la Fuerza Marítima de Autodefensa fueron desplegados para operaciones de desminado en el golfo Pérsico tras un acuerdo de alto el fuego durante la Guerra del Golfo. Las capacidades de desminado de la Armada japonesa se consideran unas de las mejores del mundo.