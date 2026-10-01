Japón pide a Irán "flexibilidad" en los contactos con EEUU para una solución diplomática al conflicto

Archivo - El ministro de Exteriores japonés,Toshimitsu Motegi, durante una rueda de prensa en Tokio. - Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, ha reiterado este jueves a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, la llamada a que Teherán sea "lo más flexible posible" en los contactos con Estados Unidos para poner fin al conflicto en torno al estrecho de Ormuz.

Tras un contacto telefónico, la oficina de Exteriores de Japón ha informado de que Motegi ha expresado el apoyo a los contactos indirectos mantenidos entre Washington y Teherán en las últimas semanas, incidiendo en que Tokio ha realizado "esfuerzos constantes para lograr una pronta desescalada y estabilización de la situación".

"Japón también desea generar un impulso a favor de la diplomacia junto con los países implicados. Al mismo tiempo, pidió enérgicamente a Irán que siga mostrando la máxima flexibilidad", ha señalado el comunicado del Ministerio Exteriores de Japón.

Respecto a la situación en el estrecho de Ormuz, el jefe de la diplomacia nipona ha pedido "enérgicamente" a su homólogo iraní que aborde la cuestión "de manera constructiva", insistiendo así en la importancia de restablecer la navegación libre y segura a través del paso de Ormuz y del estrecho de Bab el Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo. Así ha subrayado que resulta "necesario" debatir el futuro del estrecho de Ormuz "con toda la comunidad internacional".

Esta llamada se produce cuando Teherán ha puesto sobre la mesa una propuesta para reactivar las conversaciones de paz con Washington, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz en el plazo de siete días que se produciría una vez que Washington aceptara las condiciones planteadas por Teherán a tal fin.

El plan fue presentado en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada la semana pasada en Nueva York, ante el estancamiento de las conversaciones mediadas principalmente por Pakistán para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.