Japón pide a Nepal su cooperación para rescatar a sus nacionales desaparecidos tras la riada

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante un acto en Tokio. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha pedido este martes a las autoridades de Nepal su cooperación para rescatar a los nacionales que siguen desaparecidos tras la fuerte riada que afectó al norte de Nepal y que deja más de un millar de muertos y cerca de 3.900 desaparecidos.

"Solicité nuevamente al Gobierno de Nepal su máxima cooperación para el rescate lo antes posible de los cinco compatriotas japoneses con los que no se ha podido contactar", ha indicado Takaichi en un mensaje en redes sociales tras el contacto mantenido con el primer ministro nepalí, Balendra Shah.

Según la líder nipona, ha recibido de Shah la garantía de que se abordará esta cuestión "con el máximo esfuerzo". "El Gobierno de Japón también está haciendo todos los esfuerzos posibles para confirmar la seguridad de las personas", ha dicho.

Por otro lado, Tokio ha incidido en que "considerando las relaciones amistosas con Nepal" va a suministrar ayuda de emergencia a Nepal para asistir a las comunidades afectadas por la devastadora riada que provocó un deslave en una región fronteriza con China. Entre la ayuda ha detallado que se enviarán "tiendas de campaña y mantas".

"Estos suministros de ayuda de emergencia se obtendrán de los suministros de emergencia para ayuda exterior que el Gobierno tiene almacenados para el extranjero, aparte de los destinados a la respuesta a desastres en el país", ha señalado.

Al balance de muertos y desaparecidos en Nepal se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino --entre ellos 261 ciudadanos extranjeros--, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.