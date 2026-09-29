Japón señala la "importancia estratégica" de la presencia de misiles Typhon y Himars de EEUU en Okinawa

Archivo - Ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, en una rueda de prensa, 20 septiembre 2025. - Kento Nara / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha justificado este martes la presencia de misiles Typhon y Himars del Ejército de los Estados Unidos en la Base Aérea de Kadena, en la isla de Okinawa, aludiendo a la "importancia estratégica" de su almacenamiento, a los entrenamientos conjuntos con Washington y el fortalecimiento de las "capacidades de disuasión y respuesta" de la alianza nipona- estadounidense, frente a las protestas sociales por el aumento de la presencia militar en la isla.

Koizumi, en una rueda de prensa, ha fundamentado la decisión de almacenar los sistemas misiles por su "importancia estratégica", tanto para Estados Unidos, que pueden demostrar una "mayor eficacia sus capacidades de despliegue móvil militar", como para Japón, que "facilitará a las Fuerzas de Autodefensa los entrenamientos conjuntos de una manera más flexible".

Respecto a las críticas y protestas por el aumento de presencia militar y de armamento en la isla, Koizumi ha afirmado que el entorno de seguridad del país es cada vez "más estricto" y que deben "proteger al pueblo de Japón, incluyendo Okinawa y su vida pacífica".

El titular de Defensa japonés no ha querido especificar la cantidad de misiles Typhon y Hymars que hay en la instalación, puesto que los detalles "conciernen a las operaciones militares estadounidenses", pero ha asegurado que el despliegue no será permanente.

En este sentido, ha añadido que el Ministerio de Defensa solicitará a la parte estadounidense que tome "todas las medidas posibles para garantizar la seguridad durante el almacenamiento y minimizar el impacto en la vida de los residentes locales".

La Base Aérea de Kadena es la instalación militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos más grande y activa de Asia Oriental. Cuenta con una posición estratégica porque está a unos 600 kilómetros de la costa de China. Además, alberga a unos 20.000 efectivos estadounidenses y a 3.000 japoneses.

La prefectura insular de Okinawa, en el sur de Japón, se considera de importancia estratégica debido a su proximidad al potencial foco de tensión geopolítica que representa Taiwán.

Por su parte, China alertó la semana pasada de la presencia de misiles estadounidenses Typhon en la isla de Kyushu, al sur de Japón, y pidieron al Gobierno nipón que ponga fin a cualquier acto que consolide la "militarización" del país. Rusia también reclamó a Japón la retirada de los sistemas de misiles estadoudidenses desplegados en su territorio y solicitó que abandone su "política de remilitarización".