Javier Milei comienza una visita de tres días a Israel, la tercera en dos años de mandato

Javier Milei en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén
Javier Milei en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén - PRESIDENCIA ARGENTINA
Europa Press Internacional
Publicado: domingo, 19 abril 2026 12:55
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MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente argentino, Javier Milei, ha comenzado este domingo una visita oficial a Israel que durará hasta el martes, la tercera a este país en sus dos años de mandato.

La primera parada de su visita ha sido el histórico Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para la religión judía, a la que el mandatario argentino está en proceso de conversión.

Más tarde tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente, Isaac Herzog. Milei participará además en los actos del 78º Día de la Independencia de Israel, que se celebra formalmente en la noche del martes al miércoles, y tiene prevista una segunda visita al Muro de las Lamentaciones.

Acompaña a Milei el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Pablo Quirno, quien se reunirá con su homólogo de Israel, Gideon Saar, en medio del precario alto el fuego en la ofensiva israelí-estadounidense sobre Líbano e Irán.

"Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa", ha argumentado el mandatario argentino en su última aparición pública, en una entrevista con Canal 14 de Israel.

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