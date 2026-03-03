JD Vance asegura que Trump no meterá a EEUU en una guerra de "varios años" en Irán

El vicepresidente de EEUU, JD Vance - Europa Press/Contacto/Joey Sussman

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que "de ninguna manera" el país norteamericano va a verse envuelto en una guerra "de varios años", recordando sus intervenciones militares de décadas en Afganistán e Irak, tras los ataques iniciados junto a Israel el pasado sábado contra Irán, que han costado la vida a más de 500 personas, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

"De ninguna manera --lo dije antes de que comenzara el conflicto y lo repito-- (el presidente estadounidense) Donald Trump va a permitir que este país se vea envuelto en un conflicto de varios años sin un final claro a la vista ni un objetivo claro", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

El 'número dos' de la Casa Blanca ha reiterado que el mandatario no va a entrar en guerra con el país centroasiático "a menos que haya un objetivo definido", lo que considera que "lo hace tan diferente" a las pasadas y fallidas experiencias de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

Pese a ello, Vance ha recalcado que el presidente Trump sí "ha definido este objetivo", citando su exigencia de que Teherán no disponga de armas nucleares y se comprometa "a largo plazo a no intentar nunca reconstruir su capacidad nuclear".

"Es bastante claro, es bastante simple, y creo que eso significa que no vamos a entrar en los problemas que hemos tenido con Irak y Afganistán", ha apuntado.

El presidente Trump ha asegurado este mismo lunes que espera que los ataques contra Irán se prolonguen entre cuatro y cinco semanas, si bien ha dejado claro que Washington tiene la "capacidad" de sostener la llamada Operación Furia Épica durante "mucho más" tiempo.

"Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá", ha explicado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, asegurando que no se "aburrirá" de ello pasada una semana y que "no hay nada de aburrido" en la operación contra Irán.

El balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán asciende a más de 550, según ha confirmado horas antes la Media Luna Roja Iraní, que ha afirmado que más de un centenar de ciudades del país han sido alcanzadas por estos bombardeos.