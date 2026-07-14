El jefe del Consejo de Cooperación del Golfo denuncia los ataques "terroristas" de Irán contra petroleros en Ormuz

Archivo - El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiwi. - Europa Press/Contacto/Tunisian Presidency

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiui, ha condenado este martes los ataques "terroristas" de Irán contra petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, incidiendo en que representan una "flagrante violación" y "una grave infracción" de los principios del Derecho Internacional y de la navegación internacional.

"Expresó su más enérgica condena y denuncia del ataque iraní contra los petroleros 'Mombasa' y 'Al Bahia', propiedad de Emiratos Árabes Unidos, que provocó la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a varios otros", ha subrayado Al Budaiui en un comunicado.

Este sentido, ha incidido en que el "ataque terrorista" contra las embarcaciones emiratíes "constituye una flagrante violación y una grave infracción de los principios del Derecho Internacional y de las normas sobre la libertad de navegación marítima", además de ir contra resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

"El CCG se mantiene unido a Emiratos Árabes Unidos y apoya todas las medidas que adopte para proteger su seguridad, soberanía, sus instalaciones e intereses vitales", ha indicado el secretario general del bloque regional, que ha pedido asimismo a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades legales y morales y adopte una postura firme y disuasoria ante estos graves y reiterados ataques iraníes".

Todo con el fin de garantizar el cese inmediato de las hostilidades, exigir responsabilidades a los perpetradores, asegurar la libertad de navegación internacional y mantener la seguridad y la estabilidad de la región y de la economía mundial, ha rematado, para concluir su comunicado con un mensaje de condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas por los ataques iraníes a los petroleros.

DENUNCIA DE LÍBANO Y PAKISTÁN

Otros países de la región también se han expresado sobre la oleada de ataques de Irán contra vecinos del Golfo, caso del presidente de Líbano, Joseph Aoun, que ha denunciado los "actos hostiles" de Irán como "intentos evidentes y de múltiples fuentes que buscan de manera sistemática socavar la estabilidad de la región del Golfo y mantener a toda la región en un estado permanente de tensión y ansiedad".

En referencia a los recientes incidentes en Jordania y Arabia Saudí, ha expuesto que la seguridad de estos países y su estabilidad son parte integral de "la seguridad nacional árabe", al tiempo que ha criticado que "cualquier atentado" contra estos países es "un atentado contra la profundidad estratégica de Líbano y el mundo árabe".

También respecto a los ataques contra Arabia Saudí, que ha intercambiado golpes con los rebeldes hutíes de Yemen, quedando dañado el Aeropuerto Internacional de Abha, en territorio saudí, se ha expresado el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha señalado la "condena enérgica" de Islamabad de "los flagrantes ataques" contra Riad.

"Estas acciones reprobables constituyen una violación de la soberanía y de la integridad territorial de Arabia Saudí y tienen el potencial de socavar aún más la paz y la estabilidad regionales", ha lamentado, insistiendo en el apoyo a la seguridad de Riad y subrayando los "esfuerzos sinceros" para promover "la paz, la estabilidad, la seguridad y el entendimiento mutuo en toda la región".