El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel dice que es "imposible" que Hamás "desaparezca como idea"

Archivo - Militares de Israel en la frontera con la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

Hanegbi recalca la necesidad de "una idea alternativa" al frente de Gaza y aboga por un apoyo regional a in "liderazgo local"



MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, ha subrayado este martes que "es imposible" hacer que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "desaparezca como idea" si no hay una alternativa a su dominio en la Franja de Gaza.

"Es imposible hacer que Hamás desaparezca como idea", ha dicho, antes de recalcar que "no sólo es necesario dañar sus capacidades militares", días después de que el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, hiciera unas declaraciones similares en este sentido.

"La idea alternativa es un liderazgo local que esté dispuesto a vivir al lado de Israel y no dedicar toda su vida a intentar asesinar israelíes", ha sostenido Hanegbi, según ha recogido el diario israelí 'Haaretz', sin que el Gobierno de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estas declaraciones.

En este sentido, ha subrayado durante un acto en la Universidad de Herzliya que el plan de Israel para "el día después" en Gaza empezará a ser aplicado próximamente y ha argumentado que "no hay que esperar a que Hamás desaparezca, ya que eso es un proceso largo", tal y como ha informado 'The Times of Israel'.

"El momento en el que la capacidad de Hamás para operar sistemas militares y civiles como pudo hacer el 7 de octubre, habrá más capacidad para que los países que quieren ver una alternativa de gobierno en Gaza, con liderazgo local, se unan al proceso", ha argumentado. "Está empezando a tomar forma", ha zanjado.

Las palabras de Hanegbi llegan menos de una semana después de que Hagari señalara que no es posible "destruir" a Hamás como "idea" y destacara que el grupo palestino permanecerá en el poder de la Franja de Gaza si "el Gobierno (de Israel) no encuentra una alternativa". Hamás es una idea, Hamás es un partido. No puedes destruir una idea. Está arraigado en los corazones de la gente; quien piense que podemos eliminar a Hamás se equivoca. Si el Gobierno no encuentra una alternativa, permanecerá", dijo.

Tras estas palabras, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destacó que tanto el Gobierno como las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están comprometidas" con la destrucción de las capacidades militares de Hamás, sin hacer referencia directa Hagari, en medio de los últimos encontronazos públicos entre el Ejecutivo y el Ejército en torno a la ofensiva contra Gaza.