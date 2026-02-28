El jefe de DDHH de la ONU alerta del creciente "peligro" de la "crisis olvidada" en Sudán del Sur

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha alertado este viernes de la creciente peligrosidad que deriva del "olvidado" conflicto en Sudán del Sur, un país en el que los civiles "soportan la peor parte" de una incesante escalada de violencia que, junto a las tensiones políticas y una emergencia humanitaria "masiva", dificulta la consecución de una paz duradera.

"Estamos en un punto peligroso, en el que la creciente violencia se combina con una incertidumbre cada vez más profunda sobre la trayectoria política de Sudán del Sur, mientras el acuerdo de paz se encuentra bajo una grave tensión", ha advertido el jefe de DDHH de la ONU antes de exigir "medidas urgentes" para preservar el acuerdo de paz de 2018 y evitar "el retorno una guerra civil total".

En el marco de "una de las crisis olvidadas del mundo", ha señalado Türk, la ausencia de disciplina militar ha convertido a la población civil en una de las principales víctimas del conflicto, obligándola a "soportar la peor parte de un aumento de ataques indiscriminados , incluidos bombardeos aéreos, asesinatos deliberados, secuestros y violencia sexual".

En este contexto, según datos de ACNUDH, más de 5.100 personas han muerto o resultado heridas en 2025, un 40% más que el año anterior. Asimismo, se ha registrado "un aumento preocupante" en el número de secuestros (550) y en los casos individuales de violencia sexual relacionada con el conflicto (250), así como en el dato de trabajadores humanitarios heridos y fallecidos, entre los que se incluyen dos funcionarios de la ONU.

"Las tropas han demostrado un desprecio casi total por la protección de los civiles", ha lamentado Türk, haciendo hincapié en que estas crecientes tensiones se caracterizan además por un "discurso de odio y la incitación a la violencia contra comunidades enteras y grupos étnicos" concretos.

A todo lo anterior se suma la guerra al otro lado de la frontera, que ha provocado además una importante afluencia de refugiados y repatriados "intrínsecamente vinculada a la creciente inseguridad y a violaciones y abusos más amplios de los derechos humanos"; así como un grave retroceso en el acceso y las labores humanitarios en el que se ha convertido ya en uno de los países más afectados por el desplazamiento en el mundo.

"Casi 10 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y más de 2,3 millones están desplazadas dentro del país. Solo en los últimos dos meses, más de 250.000 personas han sido desplazadas y, sin embargo, esto apenas ha sido registrado en el panorama internacional", ha ilustrado el representante de Derechos Humanos de la ONU.

El conflicto en Sudán del Sur volvió a estallar en febrero de 2025, cuando la milicia White Army (Ejército Blanco) lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo --cerca de la frontera con Etiopía-- y conquistó temporalmente la localidad, lo que llevó a las autoridades a poner bajo arresto domiciliario a Machar tras acusarle de conspirar contra la seguridad del Estado, por lo que el opositor SPLM-IO --encabezado por el antiguo líder rebelde y exvicepresidente sursudanés, Riek Machar-- denunció una violación del acuerdo de paz de 2018.

La situación derivó en un aumento de los combates en otros puntos del país, en una crisis que llega además después de que el presidente sursudanés, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.