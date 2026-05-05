El jefe de DDHH de la ONU deplora la tarta con una soga de Ben Gvir: "Celebrar ejecuciones es despreciable"

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir - ITAMAR BEN GVIR/FACEBOOK

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha deplorado este martes que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, fuera fotografiado este fin de semana con una tarta de cumpleaños regalada por su esposa en la que aparecía el dibujo de una soga, en alusión a la pena de muerte para palestinos aprobada recientemente por el Parlamento israelí.

"Me dan asco las escenas de un ministro israelí que glorifica la violencia con la imagen de una soga en su solapa y su pastel de cumpleaños. Celebrar las ejecuciones es despreciable. El Gobierno israelí debe derogar con urgencia su ley discriminatoria sobre la pena de muerte", ha indicado en un breve mensaje en redes sociales.

Esto se produce después de que Ben Gvir fuera fotografiado durante su 50 cumpleaños con una polémica tarta que celebra la ley de pena de muerte contra los palestinos en el marco de una fiesta a la que acudieron los activistas ultranacionalistas más destacados del país.

A finales de marzo, el Parlamento israelí aprobó la llamada Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por delitos de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel.

El proyecto de ley, cuyo principal impulsor fue Ben Gvir, fue aprobado tras casi doce horas de debate en una sesión que dejó una escena pintoresca, con el ministro ultraderechista sacando una botella con champán para celebrar su aprobación.