El jefe de DDHH de la ONU solicita más de 300 millones de euros para hacer frente a las necesidades humanitarias

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha solicitado este jueves 400 millones de dólares (unos 338 millones de euros) para hacer frente a las necesidades humanitarias a nivel global, al tiempo que ha alertado del recrudecimiento significativo de las crisis.

"El coste de nuestro trabajo es bajo, pero el coste humano de la falta de fondos es inconmensurables", ha afirmado Turk, en un comunicado en el que ha hecho hincapié en que, "en momentos de conflicto y de paz", su oficina sirve de "salvavidas para aquellos que sufren abusos, y de megáfono para los que son silenciados".

Asimismo, ha expresado que "abordar las desigualdades y respetar los derechos económicos y sociales" supone una cuestión "vital" para la paz y la estabilidad. "Los Derechos Humanos hacen que las economías funcionen para todos, en vez de aumentar la exclusión y acentuar la inestabilidad", ha apuntado.

Turk ha aprovechado, además, para incidir en que el trabajo de la oficina que encabeza "aporta información creíble sobre las atrocidades y las tendencias en materia de Derechos Humanos en un momento en que la verdad está siendo erosionada por la desinformación y la censura".

"Permite", ha sostenido "entregar pruebas de vital importancia para la rendición de cuentas". "Hay una idea simple pero con un impacto poderoso: que la presencia física sobre el terreno de trabajadores humanitarios entrenados reduce el daño y las violaciones de los Derechos Humanos", recoge el texto.

En 2025, la oficina aprobó un presupuesto de 246 millones de dólares (unos 208 millones de euros), pero solo recibió 191,5 millones de dólares (162 millones de euros), lo que dejó un agujero de más de 50 millones de dólares (aproximadamente 42 millones de euros).

"Históricamente, los Derechos Humanos representan una porción extremadamente pequeña del gasto total de la ONU. Necesitamos intensificar el apoyo a esta labor de bajo coste y gran impacto, que ayuda a dar estabilidad a las comunidades, genera confianza en las instituciones y promueve una paz duradera", ha manifestado, al tiempo que ha pedido una mayor contribución para "responder con rapidez" ante las crisis.