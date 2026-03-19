El jefe de Derechos Humanos de la ONU denuncia el "alarmante" coste "humano" del conflicto en Irán

Archivo - El jefe de DDHH de la ONU, Volker Turk - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este jueves que el "alarmante" coste para los civiles de la guerra "imprudente" desatada hace ya 20 días en Oriente Próximo, desde que Israel y Estados Unidos lanzasen su ofensiva sopresa contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses de Washington en sus vecinos del golfo Pérsico.

"El coste humano de esta guerra imprudente es alarmante. Las hostilidades se están llevando a cabo sin tener en cuenta las consecuencias inmediatas y a largo plazo para la población civil de toda la región", ha lamentado en un comunicado por un conflicto que tres semanas después sigue extendiéndose con un "impacto desproporcionado" en la región.

Esta escalada incluye ataques a zonas densamente pobladas y a instalaciones de gas y petróleo, lo que evidencia que la guerra está alcanzando una fase "peligrosa", ha advertido. "Los ataques contra la infraestructura energética, incluyendo South Pars en Irán y Ras Lafan en Qatar, no harán sino agravar las dificultades. Si estos ataques continúan, se desencadenarán consecuencias humanitarias, económicas y ambientales desastrosas, causando graves un grave perjuicio a la población civil, posiblemente durante años", ha declarado.

Turk ha aprovechado para recordar que "en tiempos de guerra, el Estado de derecho, el debido proceso y demás obligaciones en materia de Derechos Humanos siguen vigentes". "La cruda realidad de la guerra no justifica la violación de los Derechos Humanos", ha agregado al respecto.

En esta línea, ha recordado también que "todas las partes en este conflicto están obligadas por sus compromisos -independientemente de la conducta de las demás partes- y deben adoptar todas las medidas posibles para evitar daños a civiles y a bienes civiles".

En este contexto, el abogado austríaco ha transmitido su solidaridad con la comunidad musulmana de la región que este fin de semana celebrará el Eid al Fitr --el fin del Ramadán-- con "dificultades, incertidumbre y temor". "Mi más sincera solidaridad a quienes sufren las penurias del conflicto y la inestabilidad", ha dicho, dado que los países afectados por la guerra --aparte de Irán, Líbano, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin-- tienen una mayoría de ciudadanos musulmanes.

Las autoridades iraníes han cifrado en más de 1.200 los muertos por los bombardeos de estos dos países, si bien la ONG Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.