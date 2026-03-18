El jefe de Derechos Humanos de la ONU, "horrorizado" por los recientes "ataques antisemitas" contra sinagogas

Archivo - El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk (archivo) - Pedro Rances Mattey/Dpa - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha mostrado este miércoles "horrorizado" por los recientes "ataques antisemitas" que han tenido lugar contra diversas sinagogas en países como Bélgica, Canadá, Estados Unidos y Países Bajos, algunos de los cuales han derivado en incendios y heridos.

"Es crucial que las autoridades de cada uno de estos países tomen medidas significativas para investigar en profundidad estos ataques atroces y lograr que los responsables sean llevados ante la Justicia", ha indicado Turk en un comunicado.

Asimismo, ha expresado que "todo el mundo debe ser capaz de practicar su fe sin miedo a la intimidación", unas palabras que llegan poco después de que las autoridades neerlandesas confirmaran un ataque contra una sinagoga que está siendo ya investigado como un acto de terrorismo.

Este ataque se suma a otros registrados con anterioridad, como el tiroteo en Míchigan, Estados Unidos, contra uno de estos templos, donde un hombre armado con un rifle estrelló su camioneta contra el edificio y, posteriormente, abrió fuego. Un guardia de seguridad resultó herido.

Canadá y Bélgica han sido escenario también de ataques de este tipo. Una sinagoga en la ciudad belga de Lieja resultó dañada por una explosión a principios de marzo, mientras que el pasado fin de semana dos sinagogas de la ciudad canadiense de Toronto fueron objeto de un tiroteo tan solo días después de que la fachada de otro templo recibiera decenas de disparos.