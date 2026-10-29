El jefe del Ejecutivo de Hong Kong se disculpa por el incendio en Tai Po y anuncia la dimisión de la titular de Vivienda

Archivo - Incendio en Tai Po, Hong Kong, en noviembre de 2025. - James Modesto / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, y varios altos cargos del Gobierno se han inclinado en señal de disculpa por el incendio del complejo residencial Wang Fuk Court, en Tai Po, que causó 168 muertos y dejó a más de 4.600 personas sin hogar en noviembre del pasado año. Lee ha anunciado además la dimisión de la responsable de Vivienda, Winnie Ho, casi un año después de la tragedia.

Ho será sustituida de forma interina por Michael Wong, subsecretario de Finanzas y actual responsable del grupo de trabajo encargado de organizar el reasentamiento a largo plazo de los supervivientes.

El anuncio se ha producido durante una rueda de prensa convocada apenas dos horas antes de su celebración, después de que el comité independiente encargado de esclarecer el siniestro entregara su informe final al jefe del Ejecutivo hongkonés. El documento recoge 120 recomendaciones, entre ellas medidas para combatir las prácticas fraudulentas en las licitaciones de obras de mantenimiento de edificios, ha informado el medio digital independiente en inglés Hong Kong Free Press (HKFP).

Lee ha asegurado que el Gobierno pondrá en marcha una investigación sobre posibles responsabilidades dentro de la Administración, tras detectarse deficiencias en la actuación de la Unidad de control independiente de la Oficina de Vivienda y de los departamentos de Edificios, Servicios contra Incendios y Trabajo. La Comisión de Servicio Público dispondrá de tres meses para formular recomendaciones sobre posibles sanciones disciplinare o administrativas, en el marco del mecanismo de investigación de nivel II en el sistema de rendición de cuentas de los responsables departamentales.

El informe cuestiona duramente la actuación de las autoridades y sostiene que "los fallos eran sistémicos y generalizados no se pueden ignorar". Asimismo, denuncia que los funcionarios "ignoraron las preocupaciones reales y legítimas de los residentes en materia de seguridad", pese a las advertencias previas de los vecinos sobre la empresa constructora y la consultora encargadas de la renovación.

El abogado principal del comité, según recogió HKFP, ya había señalado en julio que el Gobierno "tiene la responsabilidad ineludible de desempeñar su función reguladora y proteger la vida de los residentes".

La investigación sitúa entre los principales responsables del desastre a Prestige Construction & Engineering y Will Power Architects, encargadas de las obras y de la supervisión del proyecto, respectivamente. Según el documento, ambas compañías "escatimaron esfuerzos en numerosos aspectos" y fueron "los principales culpables del incendio y del elevado número de víctimas mortales".

Las audiencias públicas celebradas en los últimos meses han apuntado a la utilización de redes de andamiaje de calidad inferior, que habrían favorecido la rápida propagación de las llamas, así como a posibles irregularidades en las adjudicaciones e inspecciones insuficientes.

Los supervivientes llevan meses reclamando responsabilidades por una tragedia que arrasó siete edificios de este complejo de viviendas subvencionadas durante unas obras de renovación a gran escala. A principios de octubre, Lee ya había prometido que las autoridades "exigirían responsabilidades", aunque entonces no precisó si se investigarían posibles negligencias de los funcionarios ni si habría destituciones.

El incendio se ha convertido en el más letal desde 1948 en Hong Kong, cuando una explosión seguida de un incendio en un almacén en Shek Tong Tsui mató al menos a 176 personas. Este incidente representa una verdadera crisis para las autoridades hongkonesas, que han comenzado a actuar para sofocar cualquier foco de protesta.