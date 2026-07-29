El jefe del Ejército de Ucrania aborda con la OTAN su estrategia militar en la guerra con Rusia

Archivo - Un niño ondea una bandera ucraniana mientras un vehículo blindado del ejército ucraniano se dirige al frente de Bajmut - Celestino Arce Lavin/Zuma Press / Dpa - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mijailo Drapati, ha abordado este miércoles con el Comandante Supremo Aliado de la OTAN, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, la estrategia militar ucraniana en la guerra con Rusia, incidiendo en que Kiev trabaja para aumentar la "letalidad" de sus ataques, al tiempo que se logra debilitar la capacidad económica de Moscú.

"Expuse mi visión de la victoria de Ucrania y las capacidades necesarias para alcanzarla. En esta etapa de la guerra, debemos reforzar las operaciones en múltiples ámbitos, impedir que el enemigo se infiltre en nuestras líneas defensivas y ampliar tanto los ataques de precisión de largo alcance como los de alcance medio contra el enemigo", ha asegurado el responsable máximo del Ejército ucraniano en una llamada con Grynkewich, el primer contacto desde que asumió hace una semana el puesto.

De esta forma, Drapati ha defendido mantener la estrategia de lanzar ataques de largo alcance que golpeen objetivos en territorio ruso. "Estamos trabajando para aumentar la letalidad de las pérdidas del enemigo y, al mismo tiempo, debilitar la capacidad económica de Moscú para sostener la guerra", ha agregado.

"Para lograrlo, estamos empleando enfoques asimétricos y tecnologías ucranianas", ha recalcado, al tiempo que asumió el cargo en sustitución de Oleksandr Sirski, tras la disputa mantenida con el cesado ministro de Defensa Mijailo Fedorov.

En su contacto con el general estadounidense, Drapati ha agradecido la implicación personal en los programas de ayuda militar a Kiev, toda vez que la OTAN ha puesto en pie el programa Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés), con la que los aliados europeos adquieren armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania, incluyendo interceptores Patriot.