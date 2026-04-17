El jefe interino del ICE abandonará su cargo a finales de mayo

Archivo - El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, abandonará su cargo el próximo 31 de mayo, según ha anunciado este jueves el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

"El director Lyons ha sido un gran líder del ICE y una figura clave a la hora de ayudar a la Administración (Donald) Trump a expulsar de las comunidades estadounidenses a asesinos, violadores, pederastas, terroristas y miembros de bandas", ha subrayado Mullin en un mensaje publicado en sus redes sociales.

A renglón seguido, el responsable de Seguridad Nacional ha destacado que el jefe interino saliente "ha reactivado una agencia a la que no se le había permitido desempeñar su labor durante cuatro años", a la par que ha remarcado que "gracias a su liderazgo, las comunidades estadounidenses son más seguras".

"Le deseamos suerte en su próxima etapa en el sector privado", ha finalizado Mullin, precisando que "su último día será el 31 de mayo de 2026".

Lyons defendió el pasado febrero los "resultados históricos" alcanzados durante el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a los incidentes registrados en Minnesota --incluidos los asesinatos a tiros de dos estadounidenses a manos de agentes federales--, y asegurando ante el Congreso del país que la agencia opera en el "entorno operativo más letal en su historia".

Dichas actuaciones en Minnesota de agentes del ICE, así como de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) han generado importantes manifestaciones en Estados Unidos, además de la preocupación y las críticas vertidas desde distintos puntos del espectro ideológico.