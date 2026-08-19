El jefe negociador de Irán busca "reforzar el nuevo orden en la región" con su visita a Irak

Archivo - El jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf. - Icana News Agency/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha afirmado este miércoles que su visita a Irak tiene como objetivo "reforzar el nuevo orden establecido en la región" de Oriente Próximo sin "injerencia extranjera".

Así lo ha manifestado tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Bagdad, la capital iraquí, donde fue asesinado en enero de 2020 el general iraní Qasem Soleimani a manos de Estados Unidos. "La visita de hoy a Irak busca acelerar la cooperación mutua entre todos los países de la región, sin la intervención de potencias extranjeras", ha recalcado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que los países islámicos deben "procurar establecer profundas relaciones y vínculos de seguridad" respaldados por "una cooperación económica sostenible". "La República Islámica de Irán declara su plena disposición para implementar este modelo regional", ha apuntado.

Previamente, las autoridades iraníes habían anunciado su visita, con la que tiene previsto abordar la situación en la región ahora que ha finalizado el plazo de 60 días para negociar con Estados Unidos un posible acuerdo de paz definitivo.

Además, las partes mantendrán conversaciones sobre seguridad fronteriza, operaciones antiterroristas, la expansión de las alianzas económicas y la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados hasta la fecha. Mientras, las autoridades iraquíes han señalado que también abordarán las exportaciones de crudo iraquí a través del estrecho de Ormuz, que sigue bloqueado por tiempo indefinido.