El jefe negociador de Irán proclama que su país ha ganado la guerra porque EEUU no ha conseguido ningún objetivo

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf - MOHAMED BAQER QALIFAB / X - Archivo

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha asegurado este domingo que su país ha ganado la guerra contra Estados Unidos e Israel porque ninguno de sus dos enemigos ha conseguido los objetivos que se propusieron con el comienzo de sus ataques contra la República Islámica el pasado 28 de febrero, entre ellos el principal: un cambio total de régimen y la extinción de la autoridad de los ayatolás.

En un discurso recogido por la radiotelevisión estatal IRIB, el negociador ha declarado que su país ha "ganado las dimensiones militares y políticas" de la guerra y que el memorandum de entendimiento firmado con Estados Unidos el 17 de junio, considerado el pilar básico en las negociaciones para poner fin oficialmente al conflicto, "es un documento de honor y victoria" para Teherán.

Qalibaf ha admitido que la victoria iraní "no significa que el Ejército estadounidense haya sido destruido", pero la situación actual deja entrever una "derrota absoluta para Estados Unidos y el régimen sionista", en referencia a Israel, que se habían marcado una serie de objetivos "y no ha conseguido ninguno".