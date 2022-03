El jefe del OIEA viaja a Ucrania ante el riesgo "sin precedentes" de un accidente nuclear

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha iniciado este martes una visita a Ucrania en la que pretende visitar una de sus centrales nucleares y alertar sobre el terreno del "peligro sin precedentes" derivado de la actual guerra.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji