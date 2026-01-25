El jefe de la Patrulla Fronteriza asegura que los agentes son las víctimas en la muerte de Pretti en Minnesota

El comandante de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Gregory Bovino - Europa Press/Contacto/Armando L. Sanchez

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comandante de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Gregory Bovino, ha afirmado este domingo que los agentes federales son las "víctimas" del incidente en el que el sábado murió tiroteadoprecisamente por un agente de la Patrulla Fronteriza el enfermero Alex Pretti.

"Las víctimas son los agentes de la Patrulla Fronteriza. El sospechoso se puso en esa situación. Las víctimas aquí son los agentes de la Patrulla Fronteriza", ha argumentado Bovino en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN

Bovino ha instado a los manifestantes a no "meterse a sabiendas en una intervención de las fuerzas de seguridad". "Lo que tienen que afrontar los agentes aquí en Minneapolis son situaciones caóticas, muy difíciles y violentas (...) y este sospechoso no ha sido el único que trajo un arma cargada a un disturbio", ha asegurado.

El comandante de la Patrulla Fronteriza ha revelado además que los agentes implicados continúan trabajando, aunque probablemente serán trasladados. "Estos agentes de la Patrulla Fronteriza serán más que probablemente destinados a funciones administrativas (...) en otro lugar", ha apuntado.

Bovino no ha aclarado si hubo más de un agente que abrió fuego contra Pretti. "Eso forma parte de la investigación. No voy a especular sobre cuántos disparos hubo o sobre el tipo porque no lo sé", ha añadido.

En cuanto a los motivos de los disparos, Bovino ha explicado que "hemos escuchado a un agente decir 'arma, arma, arma', así que en algún momento supieron que había un arma". "Pero eso, de nuevo, forma parte de la investigación", ha señalado.

"Trajo un arma semiautomática a un disturbio, atacó a agentes federales y en algún momento vieron el arma, así que ¿por qué traerías un arma y atacarías a un agente federal si no tuvieras intención de hacer daño, retrasar u obstruir a ese agente federal con un arma?", ha argüido.

LLAMAMIENTO A REBAJAR LA TENSIÓN

Por otra parte, más de 60 directivos de grandes empresas de Minneapolis han publicado este domingo una declaración conjunta en la que piden "rebajar la tensión" e instan a autoridades locales y federales a "unirse para fomentar el progreso". Entre los firmantes están directivos de empresas como Target, General Mills, UnitedHealth Group o 3M.

"Con las trágicas noticias de ayer pedimos una desescalada inmediata de la tensión y que las autoridades estatales, locales y federales colaboren para buscar soluciones reales", plantean en la misiva, publicada por la Cámara de Comercio de Minnesota. Los líderes empresariales apuntan además que han estado trabajando discretamente para lograr una solución.

A nivel práctico, la Guardia Nacional se ha retirado del lugar donde los agentes mataron a Pretti y se ha restablecido el tráfico. Además, las fuerzas de seguridad han anunciado que no ha habido ninguna detención durante la noche, cuando miles de personas han participado en vigilias de barrio en recuerdo de Pretti.

Mientras, continúan los trámites judiciales y uno de ellos, una demanda para reinstaurar las limitaciones a la actuación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) revela los testimonios de varios testigos del incidente.

Uno de ellos, un pediatra que vive cerca del lugar, explica que salió de su casa nada más escuchar los disparos y que se ofreció para atender al herido, pero que los agentes federales no le permitieron intervenir. Además ha explicado que ninguno de los agentes le tomó el pulso ni comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar preceptivas.

LOS AGENTES NO REALIZARON LA REANIMACIÓN A PRETTI

"En lugar de hacer alguna de esas cosas, los agentes del ICE parecían estar contando las heridas de bala que tenían", ha señalado. El pediatra volvió a preguntar y entonces sí le permitieron acercarse a Pretti. Pudo constatar que tenía tres heridas de bala en la espalda, otra en la parte superior izquierda del pecho y una posible herida en el cuello. No detectó pulso y comenzaron las maniobras de reanimación que continuaron hasta la llegada del personal sanitario de emergencia.

Dos transeúntes más han declarado que Pretti estaba ayudando a una mujer que había sido derribada por los agentes, con lo que ponen en entredicho la versión del Departamento de Seguridad Interior que sostiene que fue Pretti el que se acercó a los agentes. Además, ninguno de los testigos sostiene que Pretti sacara o tuviera un arma de fuego.

Uno de ellos indica que Pretti se aproximó a los agentes con una cámara. "No sé por qué le dispararon. Solo estaba ayudando", relata uno de los testigos.

Pretti murió el sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis. Las autoridades federales destacan que Pretti portaba un arma en el momento del incidente y apelan al derecho a defenderse de los agentes. Sin embargo, Pretti tenía licencia de armas.

Esta y otras actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".