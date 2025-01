El jefe del Pentágono avisa de que EEUU hará "lo que sea necesario" para garantizar su acceso al canal de Panamá

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, llega al Pentágono - Alexander Kubitza/Planet Pix via / DPA

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha advertido de que la Administración de Donald Trump hará "lo que sea necesario" para garantizar la "libre navegación" del canal de Panamá, algo para lo que el Pentágono está ya "preparado".

Hegseth ha recordado en una entrevista en Fox News que Trump ha sido "claro" en este sentido. El presidente ha confesado en varias ocasiones su intención de "recuperar" el canal, pese a que desde Panamá le han respondido que no hay debate alguno sobre su soberanía.

"Si no permiten un acceso libre y sin trabas, que no pueda ser cerrado por otros países, tenemos el derecho de hacer lo que sea necesario para garantizar la libre navegación", ha argumentado el secretario de Defensa, al apelar al "tratado de neutralidad" pactado hace casi medio siglo.

Hegseth no ha querido entrar en hipótesis --"no voy a adelantar lo que podríamos hacer y lo que no"--, pero con sus declaraciones reitera la línea de una Administración que ha llegado a denunciar que China es quien opera 'de facto' el canal, una acusación desmentida tanto por el gigante asiático como por la propia Panamá.