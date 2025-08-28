El jefe del Pentágono ordena crear una fuerza específica de defensa frente a drones

Archivo - Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos - Luis Santana/Tampa Bay Times/ZUM / DPA - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este jueves la próxima creación de una fuerza específica para hacer frente a "drones hostiles" y que estará conformada por personal de distintas agencias, con el objetivo de garantizar protección de la población y los militares tanto en el país norteamericano como en el extranjero.

"No hay ninguna duda de que la amenaza de los drones crecen cada día", ha advertido Hegseth, en un vídeo en el que ha dado cuenta de una orden al secretario del Ejército, Dan Driscoll, para que establezca la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401.

El jefe del Pentágono ha advertido de que estos aparatos "pequeños" y no tripulados pueden perjudicar la seguridad y la soberanía de Estados Unidos y ha llamado a prepararse frente a las posibles "amenazas del futuro" y a "enviar un claro mensaje al mundo".

"Vamos a dar soluciones reales, a garantizar que el espacio aéreo estadounidense sigue siendo seguro aquí en casa, pero también en el extranjero, donde haya tropas desplegadas", ha asegurado Hegseth, que no ha detallado plazos en su mensaje.

Por su parte, el secretario del Ejército ha agradecido la "confianza" depositada en su equipo para lo que considera "una misión crítica". Driscoll ha resaltado que contar con unas "fuertes" capacidades de defensa frente a frones y la "colaboración" entre distintas organizaciones son elementos "vitales" para la defensa.