El jefe de la UNRWA negocia su entrada en la Franja de Gaza, "un infierno en la tierra"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha asegurado este sábado que está negociando "sin cesar" para lograr que se le permita entrar en la Franja de Gaza.

"Estoy decidido a entrar en la Franja de Gaza y sumarme a los trabajadores de la UNRWA en cuanto sea posible. Mi equipo está negociando sin cesar para lograrlo", ha afimrado Lazzarini en un comunicado oficial.

El responsable de la agencia de la ONU ha remitido un mensaje a los trabajadores de la UNRWA, con los que no ha podido contactar desde la noche del viernes a raíz del corte de comunicaciones impuesto por Israel.

"Espero constantemente que termine este infierno en la tierra y que vosotros y vuestras familias estéis bien", ha apuntado Lazzarini con la esperanza de que el mensaje llegue a los trabajadores de la organización.

"Solo he podido contactar con unos pocos colegas que están en la base de la UNRWA en Rafá a través de teléfonos de satélite. Sin embargo, no he podido contactar con la gran mayoría de mi equipo en la Franja de Gaza y eso me preocupa enormemente", ha explicado.

Lazzarini ha recordado que ya han muerto 53 trabajadores de la UNRWA y ha denunciado este corte de comunicaciones como "un nuevo intento de impedir la respuesta humanitaria para los civiles de la Franja de Gaza".

"La UNRWA sigue siendo la primera línea de protección y ayuda a los civiles de la Franja de Gaza. Sois la cara de la humanidad en estas oscuras horas", ha subrayado Lazzarini.