Los jefes de Gobierno de Mercosur expresan su decepción por el bloqueo del acuerdo con la UE

Cumbre de Mercosur en Foz de Iguazú (Brasil). - MERCOSUR

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Gobierno de los países que integran Mercosur --Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-- han mostrado en una declaración conjunta su decepción por no haberse alcanzado un pacto que ponga en marcha el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tras el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de aplazar la firma del acuerdo por desavenencias de algunos socios europeos.

"Expresaron (los jefes de Gobierno de Mercosur) su decepción por la no firma del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea, prevista para la ocasión, debido a la falta de consenso político sobre el Acuerdo en las instancias comunitarias europeas", reza la declaración conjunta emitida en la cumbre de Mercosur en Foz de Iguazú (Brasil), donde se esperaba proceder a la firma del acuerdo.

Asimismo, han indicado que el texto es el resultado de un "equilibrio cuidadosamente alcanzado tras 26 años de negociaciones" y que su firma mandaría una "señal positiva" al resto de países "en la actual coyuntura internacional", lo que significaría dar un espaldarazo a las políticas de integración de ambos bloques.

Los países miembros ha destacado que tienen confianza en que la UE será capaz de finalizar sus "trámites internos" para facilitar la firma del acuerdo con el objetivo de fijar ya una fecha para la celebración de la misma.

En esta cumbre, Brasil ha traspasado la presidencia de turno a Paraguay, un cambio que se produce de manera semestral. De esta manera, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no ha conseguido bajo su dirección poner en marcha el acuerdo comercial, a pesar de ser uno de sus grandes objetivos.

Von der Leyen comunicó este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas que la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur finalmente no tendría lugar este sábado, sino que quedaba aplazado al próximo enero, en una fecha aún por determinar.

Para que esta firma fuera posible y permitir así su entrada en vigor provisional a la espera de que se cumpliera el proceso de ratificación completo, Von der Leyen necesitaba un mandato de los Veintisiete, que fuera adoptado por una mayoría cualificada de los Estados miembro.

Algunos de los socios europeos como Italia y Francia han mostrado sus dudas, lo que ha provocado el aplazamiento de la firma entre protestas de miles de agricultores en Bruselas durante esta semana por el impacto que podrían sufrir ante la entrada en vigor del acuerdo.