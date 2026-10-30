Los jefes humanitarios de Rusia y Ucrania anuncian la culminación del reparto de ayuda humanitaria en Oleshki

Los comisarios para Derechos Humanos de Ucrania, Dimitro Lubinets, y Rusia, Yana Lantratova, en imagen de archivo - Щербак Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rusia y Ucrania han terminado este viernes el reparto de ayuda humanitaria en la ciudad ucraniana de Oleshki en la culminación de una operación mediada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y caracterizada por la presencia en la localidad, juntos ante las cámaras, de los jefes humanitarios de ambos países, Yana Lantratova y Dimitro Lubinets.

Oleshki, bajo control ruso, llevaba meses en situación de emergencia humanitaria extrema. Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, a la ciudad no llegaban suministros de emergencia desde el 26 de mayo y el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, había avisado de que los rusos "mantienen como rehenes a unas 2.000 personas, de las cuales casi 50 son niños, obligadas a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua".

En la ciudad hay un alto el fuego en vigor que continuará hasta el próximo domingo y este pasado jueves, tras una operación de desminado (en la que ha fallecido un zapador ruso) se abrió un corredor humanitario para permitir la salida de civiles atrapados.

"La experiencia en Oleshki y nuestro trabajo conjunto con la comisionada Lantratova han demostrado que acuerdos como este pueden marcar una diferencia real y ayudar a las personas necesitadas", ha manifestado Lubinets ante los medios. "Es esencial que tales esfuerzos se conviertan en regulares, trayendo más calma a lo largo de la línea del frente y fomentando pasos adicionales de desescalada", ha añadido.

Lantratova por su parte, ha trasladado que los residentes de Oleshki han recibido todos los suministros y agradecido el acuerdo "a ambas partes". Algunos residentes de la ciudad pudieron viajar "sin ningún impedimento" hacia Rusia, mientras que otros viajaron a Ucrania: "Se reunieron personas, familias con niños, ancianos y se organizaron autobuses".