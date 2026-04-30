La JEP de Colombia incluye como víctima al guerrillero de las FARC 'Simón Trinidad' por el caso de Unión Patriótica

Archivo - Imagen de la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia. - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) --el tribunal surgido de los acuerdos de paz con las FARC en 2016-- ha incluido como víctima al ínclito guerrillero Ricardo Palmera Pineda, alias 'Simón Trinidad', en el caso 06, que aborda el "genocidio político" contra el partido Unión Patriótica.

La decisión de la JEP responde así a una petición de diciembre de 2025 de 'Simón Trinidad' en la que denunció haber sido perseguido por su militancia en Unión Patriótica entre 1985 y 1987 antes de unirse a la guerrilla de las extintas FARC, donde participó en varios procesos de negociación con el Gobierno.

De esta manera tendrá una participación especial en todas las fases de la investigación, "garantizando así que tendrá las facultades necesarias para participar de manera efectiva en las actuaciones de la JEP", señala el tribunal.

Durante su paso por las FARC, 'Simón Trinidad' era responsable de la formación política y de la propaganda del grupo armado. Negociador en varios procesos de paz, fue capturado en 2004 en Ecuador donde fue a reunirse con un enviado de la ONU y extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años por su implicación en el secuestro de tres contratistas estadounidenses.

PETRO CONCUERDA CON LA DECISIÓN

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha hecho eco de este asunto a través de sus redes sociales y apunta que la historia de 'Simón Trinidad' y de otros guerrilleros como Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', es la de víctimas que se vuelven "victimarios" ante la falta de "justicia y reparación".

"Sufrieron con sus familias la persecución y el genocidio hecho sobre el partido de izquierda, Unión Patriótica", ha contado el presidente colombiano. "La reacción de muchos perseguidos fue tomar las armas", ha argumentado.

La JEP determinó que unas 5.730 personas, entre simpatizantes, candidatos, cargos públicos y miembros de la Unión Patriótica (UP) fueron asesinadas con total impunidad en una alianza entre Ejército, grupos paramilitares y del narcotráfico durante casi 30 años, principalmente entre las décadas de los 80 y 90.