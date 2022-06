Johnson anuncia 2,3 millones de euros en apoyo militar a Ucrania y la meta de llegar al 2,5% del PIB en defensa

Defiende que las sanciones a Rusia no son las responsables de la crisis económica, energética y de escasez de alimentos

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado este jueves otros dos millones de libras (cerca de 2,3 millones de euros) en apoyo militar a Ucrania, así como el propósito de los socios de la OTAN de llegar al dos por ciento del PIB en defensa para 2030.

"Debemos dar a los ucranianos la medios para protegerse", ha dicho, apuntando a su vez que el resto de socios de la Alianza están de acuerdo en enviar más ayuda, así como a fomentar otras políticas que ayuden al resto de países a tener acceso a suministros de energía alternativos a los rusos.

"Si Ucrania fuera forzada a una mala paz, las consecuencias para la libertad en todo el mundo serían terribles", ha advertido Johnson, para quien la derrota de Rusia es el mejor argumento de Occidente para mostrar la razón de sus argumentos y valores basados en "la defensa del Derecho Internacional".

El primer ministro conservador también ha aplaudido "la asombrosa capacidad" de los ucranianos para defenderse y contraatacar, poniendo como ejemplo la retirada este jueves de las fuerzas rusas de la isla de las Serpientes.

CONVENCER AL SUR GLOBAL DE QUE LA OTAN ES EL MEJOR ALIADO

Asimismo, ha remarcado que las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania no son las responsables del aumento de los precios y la inflación y ha señalado que necesitan hacer ver al sur global de que "los países de la OTAN son los socios que necesitan".

Johnson ha enfatizado en la necesidad de combatir "el mito" de que Occidente es responsable de esta crisis económica, energética y de escasez de alimento debido a las sanciones ya que ha sido "la invasión rusa" y el bloqueo de los puertos ucranianos lo que ha provocado esta situación.

"Debemos reconocer el riesgo de que no todos los países tengan la misma visión de la invasión de Ucrania. Tenemos que reconocer que los impactos de esta brutal invasión de Ucrania se están sintiendo en todo el mundo. No hay país que no esté siendo afectado por el aumento de los precios de la energía, la escasez de alimentos y fertilizantes", ha remarcado.

Ante esta situación, ha explicado que la OTAN tiene el reto de mostrar que los aliados de la OTAN son los socios que necesita el sur global y que "deben tener cuidado con la trampa de acumular enormes deudas con otros países" que no comparten sus valores y "no piensan en sus mejores intereses", ha dicho.

CELEBRA LA ADHESIÓN DE SUECIA Y FINLANDIA

Johnson también ha celebrado la adhesión de Suecia y Finlandia y ha afirmado que una prueba de que la OTAN es "una alianza puramente defensiva" es la entrada de estos dos países "amantes de la paz que han sido neutrales durante décadas".

"Que estos dos paladines de la paz se hayan unido te dice todo lo que necesitas saber sobre la OTAN y todo lo que necesitas saber sobre Vladimir Putin", ha dicho el primer ministro británico, quien ha asegurado que tras la "bárbara" invasión rusa de Ucrania están "más decididos que nunca" a defender las fronteras europeas.