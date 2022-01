Johnson garantiza que "de ningún modo" retrasa la publicación del informe sobre las fiestas en Downing Street

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha afirmado este jueves que "de ningún modo" está retrasando la publicación del informe a cargo de Sue Gray sobre las supuestas fiestas celebradas en Downing Street en los peores momentos de la pandemia de COVID-19, al tiempo que ha prometido que el documento se publicará completamente.

"Absolutamente no", ha dicho categóricamente Johnson cuestionado por los periodistas sobre si piensa retrasar la publicación del informe. No obstante, ha pedido "dejar que la investigación independiente avance" y que "por supuesto" será publicada en su totalidad, según ha recogido la cadena Sky News.

Downing Street aún no ha recibido la investigación, mientras la tensión crece en Reino Unido por si el Gobierno decide no publicarlo de forma completa. Johnson no se mostró explícito sobre este extremo el miércoles, cuestionado por el asunto por el líder de la oposición, Keir Starmer.

Johnson lleva días bajo una intensa presión debido a las informaciones que apuntan a la celebración de varias fiestas en Downing Street durante los momentos más duros de la pandemia. El 'premier' insiste en no dimitir.