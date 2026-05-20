Jordania anuncia el derribo de "un dron no identificado" en el norte del país

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas Armadas de Jordania han anunciado este miércoles el derribo de "un dron no identificado" que penetró en su espacio aéreo, antes de asegurar que el suceso se ha saldado sin víctimas y con "daños materiales de escasa consideración".
"Las Fuerzas Armadas jordanas actuaron en la mañana de este miércoles contra un dron no identificado que entró en espacio aéreo de Jordania", han dicho en un comunicado, en el que han afirmado que el derribo tuvo lugar en la provincia de Jerash (norte).
"No se han registrado heridos y los daños se limitan a daños materiales de escasa consideración", han manifestado, sin pronunciarse por ahora sobre el origen del dron o su posible objetivo.