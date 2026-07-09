Jordania anuncia el derribo de ocho misiles lanzados desde Irán sin víctimas o daños materiales

Archivo - El rey Abdalá II de Jordania (archivo)- Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/d / DPA - Archivo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Jordania han anunciado este jueves el derribo de ocho misiles lanzados desde Irán, en el marco de la respuesta de Teherán a los bombardeos ejecutados desde el martes por el Ejército de Estados Unidos contra el país asiático, a pesar del alto el fuego de abril y el memorando de entendimiento firmado por las partes en junio.

Las Fuerzas Armadas jordanas han señalado en un comunicado que varios fragmentos de las interceptaciones han caído en territorio jordano, sin causar víctimas ni daños materiales, antes de resaltar que Amán sigue de cerca los acontecimientos en la región.

Así, han destacado que "trabajan con el máximo nivel de preparación para proteger el espacio aéreo del Reino y defender su soberanía e integridad territorial y no permitirán ninguna violación del espacio jordano, por ninguna de las partes".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado su responsabilidad en el ataque y ha asegurado que los objetivos del mismo fueron "un centro de mando y control" de Estados Unidos en Oriente Próximo y la base aérea de Al Azraq, unas instalaciones que "han sido destruidas con diez misiles balísticos", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"A las 14.20 horas (hora local) de hoy, los combatientes de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria destruyeron con diez misiles balísticos el centro de mando y control en Oriente Próximo y la base aérea del enemigo en Al Azraq", ha dicho. "Si Estados Unidos repite su agresión, otras bases estadounidenses en la región no quedarán a salvo de nuestro intenso fuego", ha zanjado.

Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.