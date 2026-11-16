Jordania bloquea el acceso a Telegram por motivos de "seguridad nacional"

Archivo - Logo de Telegram en un teléfono móvil (archivo) - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Jordania han anunciado este lunes el bloqueo de Telegram citando motivos de "seguridad nacional", después de los ataques perpetrados en las últimas semanas, incluido un atentado en octubre en una iglesia en el centro del país que se saldó con nueve muertos y llevó a Amán a lanzar bombardeos contra supuestos objetivos de Estado Islámico en Siria.

La Dirección de Seguridad Pública jordana ha manifestado que esta aplicación "ha servido como espacio para la propagación del extremismo y la radicalización, así como para la comisión de delitos informáticos, lo cual afecta a la seguridad nacional", antes de afirmar que su bloqueo "es parte de los continuos esfuerzos para reforzar la seguridad digital, proteger a los usuarios y mitigar los riesgos y las prácticas ilícitas asociadas al uso de plataformas digitales".

Así, ha recalcado que su objetivo es "proteger a la sociedad" y "combatir cualquier medio que facilite la comisión de delitos informáticos, amenazas, extorsiones, la difusión de contenido ilegal o intentos de propagar el extremismo y la radicalización", al tiempo que ha reiterado que estas acciones "amenazan la seguridad de la sociedad y los intereses nacionales".

En este sentido, ha reclamado a los jordanos que "actúen con precaución al utilizar las aplicaciones en redes sociales" y ha recomendado "no interactuar con cuentas, enlaces o entidades de procedencia desconocida", así como "denunciar a través de los canales oficiales cualquier práctica o contenido ilícito", según un comunicado publicado en redes sociales.

Por último, la Dirección de Seguridad Pública ha reiterado su compromiso a la hora de "adoptar todas las medidas necesarias para abordar los delitos e infracciones cometidos en el entorno digital, garantizando así la seguridad de la sociedad y el bienestar de sus integrantes".