Jordania denuncia el reclutamiento de jordanos por parte del Ejército de Rusia para combatir en Ucrania

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Jordania han asegurado que "analizan de cerca" los esfuerzos de "reclutamiento" de jordanos por parte de "entidades extranjeras" tras las informaciones sobre la muerte de dos ciudadanos del país mientras combatían en las filas del Ejército de Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad Mayali, ha recalcado que este tipo de acciones "constituyen una violación de la ley jordana e internacional" y "supone un peligro para la vida" de los ciudadanos del país, motivo por el que ha reclamado a la población que "informe sobre cualquier intento de reclutamiento en las filas del Ejército de Rusia".

Mayali ha desvelado además que Amán ha reclamado a Moscú que "cese el reclutamiento de jordanos" y que "ponga fin al servicio militar de cualquier jordano previamente reclutado por el Ejército ruso", según un comunicado publicado por la cartera en su cuenta en la red social X, donde subraya que las autoridades jordanas "adoptarán todas las medidas disponibles para poner fin a esta práctica".

En este sentido, ha advertido a las "entidades que operan en redes de Internet para reclutar a jordanos" y ha adelantado que se adoptarán "todas las medidas legales y diplomáticas" para hacer frente a estas actividades, destinadas a "engañar a jordanos y reclutarlos para las filas de un Ejército extranjero", sin que Rusia se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.