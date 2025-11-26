Jordania mata a dos supuestos "extremistas" en una redada cerca de la frontera con Siria

Soldados de Jordania durante la pandemia de coronavirus - -/petra/dpa

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Jordania han matado a dos presuntos "extremistas" en una operación llevada a cabo por las fuerzas especiales en la ciudad de Ramza, una operación que se saldó con tres heridos entre las filas de la Dirección de Seguridad Pública, la Policía jordana.

La propia Dirección de Seguridad Pública ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que los sospechosos, buscados por adoptar posturas "extremistas", murieron en un tiroteo, antes de agregar que los agentes incautaron además diverso armamento.

Así, ha asegurado que los agentes fueron recibidos por "intensos disparos" por parte de los sospechosos --dos hermanos--, que usaron a su madre como "escudo humano", antes de afirmar que la mujer fue posteriormente evacuada sana y salva del edificio en el que se habían atrincherado en Ramza, cerca de la frontera con Siria.