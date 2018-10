El juez desestima la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández

Actualizado 26/02/2015 18:32:39 CET

El juez Daniel Rafecas considera que las pruebas desmienten "de un modo rotundo y lapidario" la existencia de delito

BUENOS AIRES, 26 (EUROPA PRESS)

Un juez federal argentino ha desestimado la denuncia presentada por el difunto fiscal Alberto Nisman contra la presidenta, Cristina Fernández, y otros altos cargos por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado contra la AMIA en 1994.

Nisman había acusado a Fernández y a otros dirigentes como el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, el pasado 14 de enero, cuatro días antes de que el fiscal apareciese muerto en su vivienda de Buenos Aires en extrañas circunstancias.

El juez Daniel Rafecas ha determinado este jueves que no se dan los elementos necesarios para que prospere la denuncia, lo que también supone descartar la solicitud de imputación presentada este mes por el fiscal Gerardo Pollicita, según la agencia Télam. "No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado", ha explicado.

El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) tuvo lugar el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y se saldó con 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose así en el mayor ataque terrorista perpetrado hasta ahora en suelo argentino.

Nisman denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní". Según alegó el fiscal, el Gobierno de Fernández de Kirchner negoció con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir las acusaciones a cambio de un canje de petróleo por granos.

El supuesto plan de la Casa Rosada consistía en acusar a células locales del atentado para desviar las sospechas del ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex agregado cultural de la Embajada Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la Embajada Ahmad Reza Asghari.

"La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Exteriores, Héctor Timerman", sostuvo.

IMPUTACIÓN

El fiscal federal Gerardo Pollicita hizo suya la denuncia y el 13 de febrero anunció la imputación de Fernández de Kirchner, Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, el líder sindical Luis D'Eñía y el dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche.

Pollicita apuntó un delito de "encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos para aquellos que reúnen tal condición", castigado con una pena de entre seis meses y tres años.

El fiscal también señaló el "impedimento o estorbo del acto funcional", sancionado con entre 15 días y seis meses de cárcel, y el "incumplimiento de los deberes de funcionario público", penado con entre un mes y dos años de prisión e inhabilitación.

Sin embargo, para el juez Rafecas ninguna de las hipótesis de Pollicita se sostienen "mínimamente". En este sentido, ha considerado que las pruebas recabadas desmienten "de un modo rotundo y lapidario" la existencia de delitos y "se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".

El juez también ha restado importancia al memorándum firmado con Irán en enero de 2013, puesto que sólo tuvo "una expectativa de gestación". "En unas pocas semanas", Irán "abandonó todo interés en el asunto" y en estos dos años "no hubo avance alguno".

"¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada --en este caso-- a prófugos de la justicia argentina?", ha preguntado Rafecas, que considera por tanto que la "Comisión de la Verdad" planteada en este acuerdo "nunca pudo nacer".

"Con este panorama, ensayar aun así una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente, carece de todo asidero", ha concluido el juez.