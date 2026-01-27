Un juez de Minnesota cita a declarar al director del ICE ante un posible delito de desacato

Archivo - Imagen de archivo de agentes del ICE durante una detención en EEUU. - Holden Smith/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

Patrick Schiltz, juez de distrito del estado de Minnesota, ha citado este martes a declarar al director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, después de que este se negara a cumplir con una serie de órdenes judiciales e impidiera así que decenas de migrantes acudieran a sus respectivas vistas judiciales.

Ahora, Schiltz ha emitido una citación y ha pedido a Lyons declarar ante un tribunal federal, donde tendrá que exponer el caso, justificar las medidas adoptadas y enfrentarse a un posible caso de desacato, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

El juez ha aclarado que su paciencia "ha llegado a su fin" frente a las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, unas operaciones que han sido duramente criticadas por la oposición y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos a medida que continúan las detenciones de migrantes en el estado.

En este sentido, ha acusado a Lyons, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al jefe del ICE en Saint Paul, David Easterwood, de fracasar a la hora de cumplir con decenas de órdenes judiciales durante las últimas semanas, lo que ha alargado la detención de muchos de estos migrantes, que pedían que se estudiaran sus casos para ser puestos en libertad bajo fianza.

"La consecuencia fundamental del fracaso a la hora de cumplir estas órdenes ha empeorado la situación de estos extranjeros, muchos de los cuales llevan muchos años viviendo y trabajando de forma legal en Estados Unidos y no han hecho nada malo", ha aclarado Schiltz.

Las actuaciones de agentes de ICE en Minnesota han generado importantes manifestaciones populares y la preocupación y criticas desde distintos puntos del espectro ideológico. El último caso fue la muerte del enfermero Alex Pretti el sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis.