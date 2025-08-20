Un juez rechaza una nueva petición de la Administración Trump para divulgar material judicial del caso Epstein

Archivo - Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein en una imagen difundida durante el juicio - Europa Press/Contacto/SDNY - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal de Nueva York ha rechazado este miércoles una petición del Gobierno de Donald Trump para divulgar el material del gran jurado que examinó el caso del magnate Jeffrey Epstein, investigado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en prisión.

Trump había instado al Departamento de Justicia a reclamar la publicación de informaciones secretas sobre este polémico caso, una promesa personal del propio presidente, pero con la de este miércoles ya suman tres las veces en que un juez ha rechazado una petición del Gobierno.

En esta ocasión, el juez Richard Berman ha esgrimido que los alegatos de la Administración no justifican la difusión de un contenido secreto que, además, puede derivar en futuros riesgos para la seguridad y la privacidad de las víctimas citadas en el gran jurado.

Berman también ha apuntado que la información recogida en las transcripciones de este órgano "palidecen" en comparación con la información y los materiales que ya están en manos del propio Departamento de Justicia, que serían considerablemente mayores, según el fallo recogido por la cadena CNN.

Trump ha buscado con estos movimientos salir al paso de quienes le reclaman más transparencia, pero el mandatario ha reprochado a la "izquierda radical" que nunca esté satisfecha y que siga aludiendo a supuestos listados de personalidades implicadas en abusos sexuales a menores.