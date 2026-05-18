Un juez valida el uso de pruebas clave contra Luigi Mangione pese a las dudas legales sobre su obtención

Archivo - Luigi Mangione, acusado del asesinato del consejero delegado de United Healthcare, Brian Thompson - Europa Press/Contacto/Andrea Renault - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El juez Gregory Carro ha rechazado parcialmente un recurso contra la utilización como prueba judicial de los objetos hallados en la mochila de Luigi Mangione en un registro cuya legalidad cuestionan sus abogados. Entre los objetos aceptados estaría la pistola impresa en 3D que utilizó Mangione para asesinar al consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024.

El tribunal de Nueva York acepta también el uso como prueba de los manuscritos en los que Mangione expresaba su malestar contra la industria de la sanidad privada y que habrían sido hallados en una comisaría poco después de su detención.

El juez deja fuera en cambio los objetos que fueron requisados en el lugar donde fue arrestado, un restaurante de comida rápida McDonald's de Altoona, en Pensilvania, porque considera que el motivo alegado entonces por los agentes, que podría llevar un arma, no cumplen con los criterios legales.

"Las cámaras corporales de los agentes muestran que sospechaban que hubiera una bomba en la mochila, pero no había pruebas de que pensaran que había una pistola ni que ello fuera la justificación del registro", ha argumentado el juez Carro, según recoge la cadena estadounidense CNN.

Sin embargo, "aunque hubiera una sospecha legítima, no había opción de que el acusado se hiciera con la pistola de la mochila y por tanto no había justificación", según el juez.

En la mochila se halló más tarde, ya en comisaría, la pistola, un cargador con balas y los escritos de su "manifiesto", por lo que los abogados de Mangione pidieron que se excluyeran del proceso por un registro ilegal sin orden judicial.

Los agentes no solicitaron una orden de registro para la mochila hasta siete horas después de abrirla por primera vez y la defensa alegó que el registro se hizo en busca de pruebas, lo cual sería ilegal, y no por motivos de seguridad.

El juez Carro lleva el caso del asesinato de Thompson a nivel estatal, con un cargo de homicidio en segundo grado y otros ocho cargos de los que se declaró no culpable, mientras que hay otro proceso abierto a nivel federal en el que esta acusado de dos cargos de acoso y de un cargo de homicidio en segundo grado. La defensa ha logrado que se descarten los cargos que podrían haber llevado a la pena de muerte contra Mangione.

El joven fue detenido en Altoona cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel Hilton Midtown de Manhattan. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en la aseguradora, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

Los investigadores sospechan que Mangione actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.