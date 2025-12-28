La junta de Guinea "neutraliza" un "grupo armado" con "intenciones subversivas" antes de las presidenciales

Archivo - El líder de la junta militar de Guinea, Mamady Doumbouya, a su llegada a una cumbre en la capital de China, Pekín, en septiembre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Li He - Archivo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta militar de Guinea ha anunciado la "neutralización" en la capital, Conakry, de un supuesto "grupo armado" con "intenciones subversivas", en una operación que tuvo lugar el sábado, víspera de unas elecciones presidenciales en las que el líder de la junta, Mamady Doumbouya, aspira a hacerse con la victoria en las urnas ante la falta de rivales de peso.

El Mando Operativo de Seguridad Interior ha indicado en un comunicado que la operación fue lanzada "a partir de información fiable" y ha resaltado que la misma "permitió neutralizar completamente al grupo y detener a los individuos implicados, para varios intercambios de disparos".

Así, ha resaltado que los sospechosos eran parte de "un grupo armado que contaba con intenciones subversivas que amenazaban la seguridad nacional", sin más detalles y sin hacer referencia a las presidenciales.

"Ha sido abierta una investigación judicial para identificar todas las ramificaciones de este asunto y establecer responsabilidades, en línea con las leyes en vigor", ha dicho, al tiempo que ha garantizado a la población que "no existe ninguna amenaza inmediata" para el país africano.

"Invitamos a los ciudadanos a conservar la calma, continuar con sus actividades habituales y mantener una colaboración responsable con las fuerzas de seguridad", ha recalcado, antes de felicitar a las fuerzas de seguridad por su "profesionalidad" y su "sentido elevado del deber para la protección de personas y bienes".

El líder de la junta trasladó el sábado "instrucciones firmes" a las fuerzas de seguridad para "bloquear cualquier disidencia que intente sabotear el proceso electoral", según ha informado el portal guineano de noticias Media Guinée. Asimismo, subrayó que "nada detendrá" el proceso en marcha, sin referirse a la operación en Conakry.

Doumbouya, quien encabezó en septiembre de 2021 el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, figura como favorito para hacerse con la victoria tras la eliminación de las candidaturas de los principales opositores y en medio de críticas por su deriva autoritaria y por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.